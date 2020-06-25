Задержанный перед парадом солдат хотел попасть на ТВ 

Военнослужащий, разбивший стекло в машине ФСО , очень хотел принять участие в параде Победы и предупредил родственников, чтобы они обязательно смотрели на него по телевизору. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель Виктор Баранец

«Рамблер» писал, что 24 июня за 15 минут до начала торжественного шествия на Красной площади произошло задержание военнослужащего, который повел себя неадекватно, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности и разбил стекло автомобиля. По данным очевидцев, задержанию военнослужащего предшествовала его ссора с сослуживцем.

По словам военного обозревателя, у солдата произошел нервный срыв, когда из-за спора с сослуживцем его рекомендовали отстранить от участия в параде.

«Он объяснил свой поступок тем, что очень хотел участвовать в параде и уже написал маме, папе, любимой девушке, чтобы смотрели на него по телевизору», — пояснил Баранец.

Полковник в отставке также отметил, что срочнику предстоит заплатить за разбитое стекло, а также отбыть наказание на гауптвахте. При этом Баранец высказал мнение, что после произошедшего конфликта солдат будет переведен на новое место службы.