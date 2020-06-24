В Сети появилось видео захватывающего трюка в исполнении акробата Рамона Катринера.

Мужчина в черном костюме и галстуке-бабочке взобрался на специальный маятник (прозванный «колесо смерти»), установленный на высоте девять метров над пропастью в швейцарских Альпах, и начал ходить внутри барабана, заставляя его вращаться. После этого он перебрался на внешнюю сторону колеса, а также прыгал со скакалкой.

Так, Катринер принял участие в шоу Glacier 3000, чтобы почтить память представителей индустрии развлечений, погибших от коронавируса COVID-19.