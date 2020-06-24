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Появилось видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
В Сети появилось видео захватывающего трюка в исполнении акробата Рамона Катринера.
Мужчина в черном костюме и галстуке-бабочке взобрался на специальный маятник (прозванный «колесо смерти»), установленный на высоте девять метров над пропастью в швейцарских Альпах, и начал ходить внутри барабана, заставляя его вращаться. После этого он перебрался на внешнюю сторону колеса, а также прыгал со скакалкой.
Так, Катринер принял участие в шоу Glacier 3000, чтобы почтить память представителей индустрии развлечений, погибших от коронавируса COVID-19.
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