Алексей Кокорин , не так давно вышедший на свободу после отбытия наказания, рассказал, что Михаила Ефремова никакие особые поблажки на зоне ждать не будут.

Он развеял слухи, которые в последние дни начали ходить в сети, что из-за звездного статуса у актера там могут быть вип-условия и чуть ли не персональный бассейн.

«Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство — приводят его слова news.ru.

По мнению Кокорина, администрация никогда не пойдет на то, чтобы сделать знаменитости «особый режим», поскольку это может привести к бунту заключенных.

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.