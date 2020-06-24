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Кокорин рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме 

Ирина Лебедева и ещё 2 45 минут назад
Алексей Кокорин, не так давно вышедший на свободу после отбытия наказания, рассказал, что Михаила Ефремова никакие особые поблажки на зоне ждать не будут.
Послание подруги Ефремова стало сенсацией
Он развеял слухи, которые в последние дни начали ходить в сети, что из-за звездного статуса у актера там могут быть вип-условия и чуть ли не персональный бассейн.
«Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство — приводят его слова news.ru.
По мнению Кокорина, администрация никогда не пойдет на то, чтобы сделать знаменитости «особый режим», поскольку это может привести к бунту заключенных.
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 28
Происшествия , Видео , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Кокорин , ФСИН
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