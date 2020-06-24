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Кокорин рассказал, что ждёт Ефремова в колонии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Российский футболист Александр Кокорин предположил, что может ждать актёра Михаила Ефремова, если тот попадёт в колонию.
Он отметил, что по своему опыту знает, что «особого отношения» к актёру в заключении не будет и никаких благ, вроде бассейна тоже.
Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство, — привели слова футболиста на портале Teleprogramma.pro.
Он объяснил, что «особый режим» для знаменитости может негативно отразиться на других заключённых и они могут устроить бунт.
Александр Кокорин также поделился, что заключение — это испытание, которое каждый проходит по-своему. Он отметил, что стал другим человеком после того, как отсидел положенным ему срок.
Как писал NEWS.ru ранее, адвокат актёра Михаила Ефремова рассказал о ходе расследования дела артиста. По его словам, оно может поступить в суд в августе. Он пояснил, что расследование должно завершиться через две-три недели.
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Комментарии 7
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Александр Кокорин , ФСИН
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