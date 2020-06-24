«Он угробил уже пятерых»

В смерти блогера Насти Тропицель виноват ее парень Виктор Майданович. Так считает отец девушки.

«Выясняются подробности. Виктор Майданович уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб», — цитирует отца Лента.ру.

Мужчина возмущен, зачем вообще Виктор «всучил» ей мотоцикл, ведь девушка была не в состоянии им управлять. «Перед тобой был ребенок. Тварь», — говорит мужчина. По информации отца погибшей, что Майданович жил за ее счет. Сейчас, по словам мужчины, Виктор пытается списать деньги со счетов Тропицель.

Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве, напоминает агентство Nation News. Друзья Насти говорят, что она предчувствовала скорую смерть. В роковой день Настя поехала с Виктором менять масло на своем байке. Анастасия ехала впереди со скоростью 80 километров в час, Виктор ехал за ней. На трассе у нее произошел воблинг [непроизвольное раскачивание руля]. Настя наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла. Девушку отбросило вперед, байк остался сзади. Когда инструктор подбежал к ней, сердцебиения уже не было.