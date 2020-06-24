В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом 

Девятый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у 30 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Сорок один пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 584 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 861 больной коронавирусом", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1454 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 584 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8899 человек.

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