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Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
На федеральной трассе М4 "Дон" недалеко от населенного Кашира был задержан наркокурьер, который пытался перевезти в Москву 1.5 килограмма наркотического вещества мефедрон. Курьер на белом Хендэ Солярис был остановлен для проверки документов, а в ходе беседы сотрудник ДПС заметил, что водитель сильно нервничает. Поэтому патрульным было принято решение обыскать остановленный автомобиль. В личных вещах было найдено несколько пакетов с запрещенным порошком. Наркокурьер отказался пояснить характер подозрительного вещества. На место была сразу же вызвана следственно-оперативная группа, водитель был задержан, а пакеты с порошком изъяли для экспертизы, которая и установила точный вид наркотиков.
Происшествия , Видео , ГИБДД , Hyundai , Кашира , Москва
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