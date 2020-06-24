На федеральной трассе М4 "Дон" недалеко от населенного Кашира был задержан наркокурьер, который пытался перевезти в Москву 1.5 килограмма наркотического вещества мефедрон. Курьер на белом Хендэ Солярис был остановлен для проверки документов, а в ходе беседы сотрудник ДПС заметил, что водитель сильно нервничает. Поэтому патрульным было принято решение обыскать остановленный автомобиль. В личных вещах было найдено несколько пакетов с запрещенным порошком. Наркокурьер отказался пояснить характер подозрительного вещества. На место была сразу же вызвана следственно-оперативная группа, водитель был задержан, а пакеты с порошком изъяли для экспертизы, которая и установила точный вид наркотиков.
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
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