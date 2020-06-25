Разбивший автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве срочник является уроженцем Калуги и неравнодушен к спиртному. Об этом пишет Telegram-канал «112».
«Хотел выпендриться и получить пять минуты славы, а теперь может получить несколько лет заключения», — отмечает канал.
«Рамблер» писал, что инцидент произошел 24 июня. По данным СМИ, за 15 минут до начала торжественного шествия произошло задержание военнослужащего, который повел себя неадекватно, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности и разбил стекло автомобиля.
Возбуждено уголовное дело.