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Раскрыты подробности о солдате-провокаторе на параде Победы 

Алиса Селезнёва и ещё 14 11 минут назад
Разбивший автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве срочник является уроженцем Калуги и неравнодушен к спиртному. Об этом пишет Telegram-канал «112».
«Хотел выпендриться и получить пять минуты славы, а теперь может получить несколько лет заключения», — отмечает канал.
«Рамблер» писал, что инцидент произошел 24 июня. По данным СМИ, за 15 минут до начала торжественного шествия произошло задержание военнослужащего, который повел себя неадекватно, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности и разбил стекло автомобиля.
Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Громкие уголовные дела , ФСБ , Федеральная служба охраны
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