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В Панаме танкер сломал железнодорожный мост 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Панаме танкер сломал железнодорожный мост
Фото: РИА Новости
Администрация Панамского канала сообщила о расследовании инцидента с танкером Bluebill, который разрушил полотно железнодорожного моста, проходящего вдоль канала.
"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", — говорится в сообщении в микроблоге администрации в Twitter.
Согласно тексту, исследованием повреждений и определением масштаба ущерба администрация канала займется совместно с компанией-оператором железной дороги. На снимках с места происшествия полотно моста в одном из пролётов сломано и упало в воду.
Компания отметила, что инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту, который продолжается на регулярной основе.
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