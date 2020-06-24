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Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 7 часов назад
Спецоперация в Москве: задержаны «авторитеты»
Фото: РИА Новости
После поступления информации о сходке криминальных лидеров из кавказских республик на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ задержали порядка 30 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — приводит слова источника ТАСС.
Он также сообщил, что часть задержанных была вооружена, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов. «По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — сообщил источник.
«Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона», — сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные. «Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений», — добавил он.
Напомним, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.
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Происшествия , Криминал , Владимир Путин , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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