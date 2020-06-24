Спецоперация в Москве: задержаны «авторитеты»

После поступления информации о сходке криминальных лидеров из кавказских республик на северо-востоке Москвы сотрудники полиции ФСБ задержали порядка 30 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что часть задержанных была вооружена, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов. «По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — сообщил источник.

«Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона», — сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные. «Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений», — добавил он.