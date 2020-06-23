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Стрельба в Москве: появились новые подробности 

Вероника Полынина и ещё 5 58 минут назад
Стали известны подробности спецоперации на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию криминальных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. Часть участников сходки оказались вооружены.
Между представителями правопорядка и криминальными авторитетами произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.
В Москве произошла стрельба
Всего были задержаны около 30 человек. В спецоперации участвовали сотрудники полиции и ФСБ.
Как сообщал «Рамблер», 15 июня произошла стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Злоумышленник открыл огонь по инспекторам ДПС, которые выписывали штраф водителю такси. И полицейские, и преступник были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , ФСБ , ГИБДД , МВД , Москва
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