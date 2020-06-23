Стрельба в Москве: появились новые подробности 

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Стали известны подробности спецоперации на Алтуфьевском шоссе в Москве

Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию криминальных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. Часть участников сходки оказались вооружены.

Между представителями правопорядка и криминальными авторитетами произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.

Всего были задержаны около 30 человек. В спецоперации участвовали сотрудники полиции и ФСБ