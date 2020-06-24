Адвокат Ефремова сделал заявление

Актер через своего защитника также заявил, что больше никогда не сядет за руль

Михаил Ефремов , устроивший в Москве пьяное ДТП со смертельным исходом, решил бросить пить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.

По словам защитника, Ефремов «очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет». Также адвокат сказал, что актер «еще не отошел от шока», он похудел и плохо спит.

При этом Пашаев опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой после аварии.