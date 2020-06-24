В Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19 

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Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 1 106 470 заболевших и 51 2781 скончавшемся. За сутки подтверждено 39 436 случаев, общее число зараженных достигло 1 145 906 человек. Скончались за последние сутки 1 374 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 52 645 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.