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Выпавший из окна больницы в Петербурге пациент скончался 

ИА Regnum 25 минут назад
Выпавший из окна больницы в Петербурге пациент умер
Фото: РИА Новости
Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, спасти мужчину, который упал на больничный козырек с пятого этажа, не удалось.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. ЧП произошло днем 23 июня в Покровской больнице, перепрофилированной под лечение COVID-19.
По словам очевидцев, мужчина без одежды по непонятной причине при неустановленных обстоятельствах выпал из окна палаты на пятом этаже. Он упал на козырек и не шевелился. Врачам потребовалось некоторое время, чтобы его достать.
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Происшествия , МВД , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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