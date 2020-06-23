Выпавший из окна больницы в Петербурге пациент умер

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, спасти мужчину, который упал на больничный козырек с пятого этажа, не удалось.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. ЧП произошло днем 23 июня в Покровской больнице, перепрофилированной под лечение COVID-19.

По словам очевидцев, мужчина без одежды по непонятной причине при неустановленных обстоятельствах выпал из окна палаты на пятом этаже. Он упал на козырек и не шевелился. Врачам потребовалось некоторое время, чтобы его достать.