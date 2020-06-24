Раскрыты детали обнаружения «детей на продажу» в Москве

Жительница Москвы в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала ситуацию с обнаружением пятерых маленьких детей в квартире на северо-востоке столицы.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что младенцев нашли в квартире на улице Аргуновской. Предварительно, им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Устанавливается, кем они приходятся малышам. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Собеседница рассказала, что в начале года познакомилась с девушкой и ее пожилой матерью, которые проживали в помещении, где обнаружили детей. Они приехали в Россию из Китая.

"Она (соседка. — Прим. Ред.) студентка, учится в России. Ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина. Пригласили в гости, затащили им вещи. Никого там не видели, никаких детей", — отметила она.

Женщина уточнила, что несколько раз встречалась с соседками на лестничной площадке.

В полиции считают, что детей родили суррогатные матери. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, вторая, вероятно, — мать одного из них.