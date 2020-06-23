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В Екатеринбурге обстреляли трамвай 

РИА Новости 1 час назад
В Екатеринбурге обстреляли трамвай
Фото: РИА Новости
Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
"На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения. У одной из пассажирок медики зафиксировали ссадину шеи, госпитализация ей не понадобилась", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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