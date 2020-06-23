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Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда 

Вероника Полынина 19 минут назад
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
Фото: РИА Новости
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
По словам адвоката пострадавшего, после этого его обвинили в применении насилия к представителю власти.
Вечером 19 июня Николай Гордиенко с супругой Маргаритой поехали на велосипедах к знакомым, но недалеко от дома заметили, что у одного из велосипедов спустило колесо.
Гордиенко решил обратиться за помощью к людям, сидящим в белой газели без опознавательных знаков с металлической лестницей на крыше, предположив, что это автомобиль ремонтной бригады.
Он попросил мужчин в газели одолжить насос, ему отказали, он попросил еще раз, после чего из машины выскочил человек, схватил велосипед и стал оттаскивать Николая от машины. Гордиенко потерял равновесие и схватился за рукав молодого человека. После этого молодой человек сбил с ног 52-летнего Гордиенко и стал его бить, к нему присоединились один или двое мужчин из газели, после чего на избитого надели наручники.
Позже выяснилось, что напавшие на супругов Гордиенко — сотрудники тверского ОМОНа.
Как рассказал адвокат пары Данила Ткаченко, у Гордиенко после случившегося диагностировали двусторонний перелом челюсти, перелом ребра, а также под вопросом ушиб головного мозга. Сегодня пострадавшего должны были прооперировать.
Также, по словам Ткаченко, на супругов завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В свою очередь, Гордиенко подали заявление в СК на сотрудников ОМОНа.
Как сообщал «Рамблер», в начале июня в Магнитогорске полицейские избили местного жителя, который на улице находился без маски, затем надели на него наручники и увезли в отдел.
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Происшествия , Тверь
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