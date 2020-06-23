Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым

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Адвокат Ефремова назвал способ избежать смертельного исхода в ДТП 

Lenta.ru 52 минуты назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал способ избежать смертельного исхода в ДТП с участием его клиента. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 23 июня.
По словам юриста, очевидцам нельзя было вытаскивать из автомобиля водителя Сергея Захарова, пострадавшего в результате аварии.
«Машина была перевернута, ее нельзя было трогать», — заявил он и добавил, что людям, желавшим спасти курьера, нужно было дождаться приезда скорой помощи.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
В пабе рассказали о приезде Ефремова перед ДТП
По словам Пашаева, Ефремов сел пьяным за руль, чтобы выручить друга. Адвокат рассказал, что актер выпил в честь православного праздника, а в тот же день «ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии». Артиста якобы попросили съездить в больницу и помочь по возможности, поскольку сам приятель не мог приехать из-за закрытых границ.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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