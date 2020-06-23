Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка по воле матери провела взаперти 26 лет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 32 минуты назад
Россиянка по воле матери провела взаперти 26 лет
Фото: depositphotos.com
Жительница нижегородской деревни на протяжении 26 лет не выпускала дочь из дома. Сейчас 42-летняя женщина оказалась в тяжелой ситуации — у нее нет паспорта, работы, доходов, опыта жизни в обществе. С ней работают органы соцзащиты по региону.
Как сообщил РИА «Новости» глава сельской администрации Василий Товарнов, мать начала держать взаперти девочку, как только она отучилась восемь классов. Девушка не работала, не училась. Источником доходов была зарплата матери, работавшей продавщицей, а после — ее пенсия. На днях заболевшую пенсионерку госпитализировали, и дочь оказалась «на свободе».
Оставшаяся без материнского контроля девушка пришла в поселковую администрацию, где ей предложили пройти медицинское обследование, от чего женщина наотрез отказалась. Последний раз она проходила медицинское обследование в 2006 году.
Как отметила глава управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева, органы соцзащиты предлагают различного вида помощь, однако женщина от всего отказывается.
«Мать получает пенсию и пособия, продуктовые наборы, неоднократно предлагали оформить паспорт дочери, от которого она отказывается. Часто к ним приходил специалист по соцработе, но они не пускали его в дом. Одежду, что им приносили, они сваливали в одной комнате и не надевали. Постельное белье не берут, мебель и посуду тоже. Говорят: «Отстаньте от нас, мы живем, как нам нравится». На основании какого нормативного акта мы можем принудительно заставить, если они не признаны невменяемыми?» — отметила она.
Как подчеркнули сотрудники соцзащиты, они готовы помочь женщине в оформлении паспорта, но «не уверены, что та не передумает, когда придет время ехать в паспортный стол».
«Ей 42 года, она взрослый человек. Сейчас нужно сделать ей паспорт. Но дальше как она будет жить? Мы ее уговариваем менять образ жизни, а она говорит: «Мне это не надо. Мне нравится, как я живу. Меня все устраивает». Очень трудно помочь людям, когда они здоровы по документам, и насильно навязать им свое представление о жизни, если человек сам не хочет ничего менять», — подытожила представитель соцзащиты.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бывший адвокат Соколова раскрыл причину отказа историка от его услуг Бывший адвокат Соколова раскрыл причину отказа историка от его услуг Посольство в Индонезии подтвердило гибель 18-летней блогера-миллионника на Бали Посольство в Индонезии подтвердило гибель 18-летней блогера-миллионника на Бали Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии
Комментарии 1
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
Найдено средство против смертельной болезни мозга
Найдено средство против смертельной болезни мозга
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
В Ливии начинается мировая война
01:15
В Ливии начинается мировая война
В мире Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
00:57
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение