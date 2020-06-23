Россиянка по воле матери провела взаперти 26 лет 

Жительница нижегородской деревни на протяжении 26 лет не выпускала дочь из дома. Сейчас 42-летняя женщина оказалась в тяжелой ситуации — у нее нет паспорта, работы, доходов, опыта жизни в обществе. С ней работают органы соцзащиты по региону.

Как сообщил РИА «Новости» глава сельской администрации Василий Товарнов, мать начала держать взаперти девочку, как только она отучилась восемь классов. Девушка не работала, не училась. Источником доходов была зарплата матери, работавшей продавщицей, а после — ее пенсия. На днях заболевшую пенсионерку госпитализировали, и дочь оказалась «на свободе».

Оставшаяся без материнского контроля девушка пришла в поселковую администрацию, где ей предложили пройти медицинское обследование, от чего женщина наотрез отказалась. Последний раз она проходила медицинское обследование в 2006 году.

Как отметила глава управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева, органы соцзащиты предлагают различного вида помощь, однако женщина от всего отказывается.

«Мать получает пенсию и пособия, продуктовые наборы, неоднократно предлагали оформить паспорт дочери, от которого она отказывается. Часто к ним приходил специалист по соцработе, но они не пускали его в дом. Одежду, что им приносили, они сваливали в одной комнате и не надевали. Постельное белье не берут, мебель и посуду тоже. Говорят: «Отстаньте от нас, мы живем, как нам нравится». На основании какого нормативного акта мы можем принудительно заставить, если они не признаны невменяемыми?» — отметила она.

Как подчеркнули сотрудники соцзащиты, они готовы помочь женщине в оформлении паспорта, но «не уверены, что та не передумает, когда придет время ехать в паспортный стол».