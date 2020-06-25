Нелегальный оборот онкопрепаратов пресекли в Москве

Московской области. Нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний выявили и пресекли в Московской аптеке. Предполагаемая сумма реализации превышает 2 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве

"В начале недели территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области успешно проведена контрольная закупка препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний. Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что по итогам проверочного мероприятия будут составлены протоколы по ст. 14.1 и 6.33 КоАП РФ. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Русфарма". В Росздравнадзоре подчеркнули, что административное расследование по данному случаю продолжается, устанавливается происхождение препаратов.