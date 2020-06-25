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Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в аптеке Москвы 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Нелегальный оборот онкопрепаратов пресекли в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний выявили и пресекли в Московской аптеке. Предполагаемая сумма реализации превышает 2 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.
"В начале недели территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области успешно проведена контрольная закупка препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний. Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что по итогам проверочного мероприятия будут составлены протоколы по ст. 14.1 и 6.33 КоАП РФ. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Русфарма". В Росздравнадзоре подчеркнули, что административное расследование по данному случаю продолжается, устанавливается происхождение препаратов.
"В рамках административного расследования специалисты территориального органа выехали в аптечный пункт ООО "Русфарма", откуда курьер доставил препарат в ходе контрольной закупки. В ходе выезда в помещении аптечного пункта обнаружены лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19. Предполагаемая сумма реализации — более 2 млн рублей. Препараты арестованы и изъяты. Помещение аптеки опечатано", — заключили в пресс-службе.
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Происшествия , Росздравнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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