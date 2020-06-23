В Москве нашли готовившихся к продаже младенцев

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В квартире в Москве обнаружены беспризорные дети 

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Фото: Telegram-канал BAZA
В квартире в Москве были обнаружены беспризорные дети европейской внешности и документы на них на китайском языке. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Некоторое время назад жители одного из домов в Останкинском районе пожаловались на крики детей, доносящиеся из одной из квартир. На место приехали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
Они обнаружили в квартире пятерых детей европейской внешности, младшему из которых было несколько дней, а старшему — около месяца. Также в квартире находилась их няня-китаянка и были найдены документы на детей, оформленные на китайском языке. Родителей детей в квартире не было.
«Полиция и врачи работают в очень странной квартире», — сообщает «База».
В начале июня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что житель поселка Пальцо Брянской области, пришедший выпить с соседом, спас его семилетнюю дочь. Она была истощена и обморожена.
Мужчина сообщил об этом в полицию. Девочка была госпитализирована. В отношении ее родителей было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении социальных служб — по статье «Халатность».
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Происшествия , Криминал , Москва
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