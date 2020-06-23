Дело Ефремова расследуют через три недели

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Следствие по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова может завершиться через три недели. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Через две или три недели расследование завершат, потом передадут его [дело] сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру", — сказал защитник.

По его словам, в суд дело Ефремова может поступить в августе.