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Расследование уголовного дела Михаила Ефремова могут завершить через три недели 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Дело Ефремова расследуют через три недели
Фото: РИА Новости
Следствие по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова может завершиться через три недели. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"Через две или три недели расследование завершат, потом передадут его [дело] сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру", — сказал защитник.
По его словам, в суд дело Ефремова может поступить в августе.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ
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