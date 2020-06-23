Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing (рейс MH17) в июле 2014 года по ошибке, как это было с российским самолетом Ту-154 в 2001 году, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в Нидерландах , которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе.

"Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК "Бук". Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине", — сказала адвокат на слушаниях во вторник.

По ее словам, хоть и голландская прокуратура считает этот сценарий невозможным, очевидно то, что украинские военные тогда имели доступ к большему количеству оружия, включая ракеты 9М38 и 9М38М1.

"Вопрос в том, был ли у Украины мотив или была ли это ошибка. Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании "Сибирь", который пролетал над Черным морем", — напомнила адвокат.

Авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь", летевший по маршруту Тель-Авив—Новосибирск, был непреднамеренно сбит над Черным морем ракетой, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе учений. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин Сергей Дубинский , Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко . Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры