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Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила в суде, что украинские военные в июле 2014 года в Донбассе могли по ошибке сбить малайзийский Boeing . Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук». В результате крушения лайнера погибли 298 человек.

В ходе заседания Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, напомнила о крушении в 2001 году самолета авиакомпании «Сибирь» , сбитого по ошибке украинскими военными.

«Я бы хотела напомнить, что Вооруженные силы Украины располагают обширным арсеналом ракет и систем «Бук». У Украины было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит рейс MH17. (…) Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие», — подчеркнула она.