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Украинские военные могли сбить MH17 по ошибке 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила в суде, что украинские военные в июле 2014 года в Донбассе могли по ошибке сбить малайзийский Boeing. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук». В результате крушения лайнера погибли 298 человек.
В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
В ходе заседания Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, напомнила о крушении в 2001 году самолета авиакомпании «Сибирь», сбитого по ошибке украинскими военными.
«Я бы хотела напомнить, что Вооруженные силы Украины располагают обширным арсеналом ракет и систем «Бук». У Украины было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит рейс MH17. (…) Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие», — подчеркнула она.
Адвокат, по данным РИА Новости, также отметила, что прокуратура Нидерландов считает этот сценарий невозможным, однако призвала учитывать то, что украинские военные имели доступ к большему количеству вооружений, включая ракеты.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , Boeing , АК S7 , ИТАР-ТАСС
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