«В отключке»: скандал с изнасилованием в театре РФ

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Секретарь театра Романа Виктюка подала заявление в полицию на директора театра Валерия Райкова. Как сообщает РЕН ТВ, девушка утверждает, что начальник ее изнасиловал.

По данным телеканала, секретарь заявила, что изнасилование произошло в съемной квартире в Москве.

Как уточняет Telegram-канал «112», по версии девушки, она приехала в квартиру на рабочую встречу, они с Райковым выпили «пару стаканчиков», после чего она оказалась «в отключке» и начальник воспользовался ее состоянием.

По данным «112», медицинская экспертиза выявила признаки изнасилования.

Как сообщал «Рамблер», Райков занял пост директора театра Виктюка летом 2015 года. Его кандидатура была рекомендована Советом директоров московских театров. Ранее Райков руководил «Современником».