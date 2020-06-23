Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими 

Москве россиянин вступил в схватку с полицейскими в подъезде жилого дома. Инцидент снял на камеру очевидец. На кадрах стражи порядка, приехавшие по вызову соседей, требуют открыть входную дверь в квартиру. Внезапно из нее выбегает полуголый мужчина и набрасывается на правоохранителей с кулаками.

В итоге ожесточенное сопротивление буйного москвича удалось сломить, на хулигана надели наручники. Как было установлено, ранее мужчина напал на собственную мать, и услышавшие крики соседи вызвали на место происшествия полицию.