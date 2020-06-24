В Афганистане при взрыве мины погибли шесть человек 

По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате взрыва придорожной мины в провинции Джаузджан на севере Афганистана , сообщает местный телеканал 1 TV News со ссылкой на МВД

Пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан обвинил в атаке радикальное движение "Талибан" . Он сообщил, что инцидент произошел во вторник в районе Мардиян.

Радикальное движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент.

Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" *. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.