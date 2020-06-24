На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19 

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), всего умерли 33 человека, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом возросло до 33 человек.

"В ЯНАО скончались еще трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Новоуренгойской больнице — мужчина 59 лет, поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске — мужчина 63 лет, также поступил с тяжелым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко — мужчина 56 лет, острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием", — приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.

По состоянию на 24 июня, Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями, из них 113 — в населенных пунктах и 24 — на месторождениях и производственных объектах, отмечает штаб.

За весь период в ЯНАО подтверждено 4 553 случая COVID-19. За сутки выздоровели от коронавируса 63 человека (за весь период — 1967).

За сутки также подтверждено 87 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. 58 случаев — среди вахтовых рабочих, 29 — в населенных пунктах. В стационарах лечение проходят 652 пациента с COVID-19. Из госпитализированных на данный момент 21 пациент находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, 12 пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают как удовлетворительное, уточняет штаб.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.