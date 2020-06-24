Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), всего умерли 33 человека, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом возросло до 33 человек.
"В ЯНАО скончались еще трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Новоуренгойской больнице — мужчина 59 лет, поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске — мужчина 63 лет, также поступил с тяжелым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко — мужчина 56 лет, острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием", — приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.
По состоянию на 24 июня, Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями, из них 113 — в населенных пунктах и 24 — на месторождениях и производственных объектах, отмечает штаб.
За весь период в ЯНАО подтверждено 4 553 случая COVID-19. За сутки выздоровели от коронавируса 63 человека (за весь период — 1967).
За сутки также подтверждено 87 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. 58 случаев — среди вахтовых рабочих, 29 — в населенных пунктах. В стационарах лечение проходят 652 пациента с COVID-19. Из госпитализированных на данный момент 21 пациент находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, 12 пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают как удовлетворительное, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 1
Происшествия , Общество , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию
00:16
Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию
Политика
Аксенов рассказал о трагической дате в истории Крыма
01:19
Аксенов рассказал о трагической дате в истории Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение