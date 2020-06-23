Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что в его доме в Москве на Комсомольском проспекте произошло обрушение фасада из-за дождей и сырости. Георгий также добавил, что он и другие жильцы дома подали в суд на Фонд капитального ремонта. "Это конечно вандализм. У нас квартиры заливает в соседнем подъезде через стены. Просто заливает квартиры людям и всем плевать", — добавил комментатор. Другая жительница этого дома уверена, что во время последнего ремонта фасада рабочие плохо заделали швы. Это уже третий случай, когда квартиры в доме заливает водой после сильного ливня.
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
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