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Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что в его доме в Москве на Комсомольском проспекте произошло обрушение фасада из-за дождей и сырости. Георгий также добавил, что он и другие жильцы дома подали в суд на Фонд капитального ремонта. "Это конечно вандализм. У нас квартиры заливает в соседнем подъезде через стены. Просто заливает квартиры людям и всем плевать", — добавил комментатор. Другая жительница этого дома уверена, что во время последнего ремонта фасада рабочие плохо заделали швы. Это уже третий случай, когда квартиры в доме заливает водой после сильного ливня.
Происшествия , Видео , Георгий Черданцев , Москва
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