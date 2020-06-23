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Охранники устроили перестрелку в российском городе 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Охранники устроили перестрелку в российском городе
Фото: РИА Новости
В Адлерском районе Сочи неизвестные устроили перестрелку. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает РИА Новости
Вечером 22 июня на улице Просвещения несколько человек устроил стрельбу. К моменту прибытия сотрудников полиции все участники конфликта скрылись с места происшествия, где остались десятки гильз от травматического оружия. В социальных сетях города писали, что перестрелку устроили работники российского охранного предприятия.
Спустя час после перестрелки участники конфликта были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлены в отдел полиции. Причины и обстоятельства устанавливаются следователями. В региональном управлении МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
13 июня сообщалось, что на рынке Екатеринбурга произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. Конфликт произошел на бытовой почве между двумя знакомыми.
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Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , МВД , РИА Новости , Сочи
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