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Сестра убитой модели рассказала о трагедии 

Вероника Полынина 37 минут назад
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
Фото: соцсети
Сестра модели Елизаветы Хлюпиной и мама 4-летнего Матвея, убитых на улице Приорова в Москве, рассказала о последних минутах жизни своей семьи.
«Матвейка убежал и спрятался в ванной, закрыл дверь. Боролся. Наверное, ждал спасения от родителей, а их не было рядом. Дверь не спасла. Что спасет от «Сайги»? Ничего. Урод стрелял в замок, он не планировал оставить кого-то в живых», — приводит слова Инны Хлюпиной «Комсомольская правда».
Женщина опубликовала в соцсетях фотографию подъезда, где жила семья, и поблагодарила за цветы и игрушки, которые неравнодушные москвичи оставляют возле места трагедии.
«Спасибо. Матвейке бы понравилось», — написала женщина.
Подготовка московского стрелка к убийству попала на видео
Как сообщал «Рамблер», 18 июня 21-летний Севастьян Путинцев пришел домой к своей бывшей возлюбленной 22-летней Елизавете Хлюпиной, выстрелил ей в голову, затем убил ее мать и племянника, а после покончил жизнь самоубийством. Путинцев и Хлюпина встречались около пяти лет, несколько месяцев назад они расстались, однако молодой человек продолжал преследовать бывшую девушку и изводил ревностью.
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Происшествия , Москва
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