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Серебренников назвал нелепым обвинение в хищении 129 млн рублей 

ТАСС 28 минут назад
Режиссер Кирилл Серебренников в понедельник в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы назвал нелепым обвинение в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.
"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", — сказал Серебренников, анализируя собранные стороной обвинения доказательства.
Мещанский суд Москвы в понедельник проводит прения сторон — заключительный этап слушаний перед последним словом подсудимых и вынесением приговора. Прения открыл прокурор Михаил Резниченко, попросив вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, а другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет. Адвокаты всех четырех фигурантов дела попросили суд Москвы вынести оправдательный приговор.
Серебренников заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.
"Проект "Платформа" стал местом творческой свободы, местом самореализации творческих людей. Проект — это 340 спектаклей, тысячи зрителей, которые воспитывались им, это десятки молодых профессионалов, которые состоялись на нем", — сказал он.
В то же время режиссер выразил сожаление, что бухгалтерия проекта "была так ужасно организована".
"Я занимался выпуском спектаклей. Я не занимался финансами", — сказал Серебренников.
Режиссер подчеркнул, что проект "Платформа" способствовал продвижению российского искусства в мире, созданию положительного образа России и одновременно был смелым творческим высказыванием.
"Время "Платформы" — это прекрасное время творчества и радости от того, что поколения молодых художников могут работать, получая за это и достойное вознаграждение, и удовлетворение от того, что их даже самые безумные идеи могут быть реализованы", — заявил режиссер.
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Происшествия , Видео , Кирилл Серебренников , ИТАР-ТАСС , Москва
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