Стала известна судьба издевавшихся над голубем школьниц

Валерий Горелых. Школьниц из города Серов Свердловской области , которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД

Ранее местное издание опубликовало видео, на котором две школьницы поймали голубя и начали вырывать у него перья и бить птицу о скамейку. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности девушек.

По словам Горелых, сотрудники полиции Краснотурьинска по горячим следам установили участниц видеоролика, которыми оказались 15-летние жительницы Серова, учащиеся в местной школе №1. По предварительным данным, одна из девушек решила покормить голубей, однако один из них якобы больно клюнул ее. В отместку она поймала птицу и стала вырывать у нее перья, а ее подруга сняла происходящее на мобильный телефон.