Стала известна судьба издевавшихся над голубем школьниц

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местное издание опубликовало видео, на котором две школьницы поймали голубя и начали вырывать у него перья и бить птицу о скамейку. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности девушек.
По словам Горелых, сотрудники полиции Краснотурьинска по горячим следам установили участниц видеоролика, которыми оказались 15-летние жительницы Серова, учащиеся в местной школе №1. По предварительным данным, одна из девушек решила покормить голубей, однако один из них якобы больно клюнул ее. В отместку она поймала птицу и стала вырывать у нее перья, а ее подруга сняла происходящее на мобильный телефон.
"Родителей школьниц полиция привлекла к административной ответственности по статье 35 КоАП РФ о неисполнении надлежащим образом обязанностей по воспитанию собственных детей. А сами мучительницы голубей будут поставлены в самое ближайшее время на профилактический учет в службе по делам несовершеннолетних, чтобы впредь не было повадно мучить птиц и совершать иные правонарушения", — сказал собеседник агентства.