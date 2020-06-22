Избивших беременную женщину раздели и выпороли

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Избивших беременную женщину в Петербурге раздели и выпороли 

Вероника Полынина 14 минут назад
Группу подростков, напавших на супружескую пару в Санкт-Петербурге, заставили извиниться и выпороли крапивой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Видеозапись наказания появилась в соцсети «ВКонтакте». На видео хулиганы признают свою вину, а затем раздеваются и позволяют выпороть себя крапивой.
Подростки избили беременную петербурженку из-за песен
Инцидент произошел возле станции метро «Рыбацкое». Пятеро подростков напали на супружескую пару уличных музыкантов, при этом женщина находилась на 14-й неделе беременности. По предварительной информации, хулиганам не понравился репертуар музыкантов. В результате избиения у женщины диагностирован перелом носа, у мужчины выбиты зубы и также сломан нос.
Как писал «Рамблер», в Московской области 15-летние школьники избили ровесницу за отказ признать одноклассницу лидером школы.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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