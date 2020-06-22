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В Пензе нашли пропавшего шестилетнего мальчика 

ТАСС 2 часа назад
В Пензе нашли пропавшего шестилетнего мальчика
Фото: РИА Новости
Следователи вместе с волонтерами нашли пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика, поиски которого организовали днем в понедельник, сообщается на сайте областного управления СК РФ.
"В результате организованных региональным следственным управлением поисковых мероприятий с привлечением волонтеров установлено местонахождение ребенка 2013 года рождения, который пропал утром 22 июня во время прогулки в Комсомольском парке в городе Пензе", — сказано в сообщении.
В СК сообщили, что ребенка нашли на улице Литвинова. Следователи устанавливают были ли совершены в отношении него какие-либо преступления.
Мальчик пропал утром в понедельник, он гулял в Комсомольском парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта. К поискам подключились полицейские, сотрудники СК и волонтеры.
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Происшествия , Пенза
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