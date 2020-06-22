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Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Раскрыта дата приговора Серебренникову
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, он будет оглашен 26 июня", — сказала судья Олеся Менделеева.
Ранее суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура — об обвинительном приговоре. Часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.
Прокурор просит приговорить Серебренникова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 800 тысяч рублей, а также на три года запретить ему занимать административно— хозяйственные должности в учреждениях культуры. Продюссеру Алексею Малобродскому прокурор попросил назначить наказание в виде 5 лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по 4 года.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РИА Новости , Москва
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