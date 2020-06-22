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Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши 

РИА Новости 30 минут назад
Очевидцы рассказали об аварии с блогершей
Фото: Instagram
Очевидцы аварии, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, рассказали РБК детали произошедшего.
Проживающий на Бали россиянин Артем спустя несколько минут после ДТП увидел на скоростном шоссе поврежденный мотоцикл.
"Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре", — вспомнил он.
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По словам девушки с Украины, которая проезжала мимо, после столкновения Тропицель лежала на асфальте без признаков жизни.
"Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах пятидесяти от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит", — сказала она.
Еще одна свидетельница аварии также отметила, что на месте ДТП находились еще два человека, они не пострадали.
Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. Накануне в социальных сетях появилась информация, что во время поездки на мотоцикле девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. В российском посольстве в Индонезии эту информацию подтвердили.
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Происшествия , Бали
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