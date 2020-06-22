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В Москве «заминировали» Чертановский районный суд 

ТАСС 1 час назад
В Москве «заминировали» Чертановский районный суд
Фото: РИА Новости
Анонимное сообщение о взрывном устройстве поступило в Чертановский районный суд Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Специалисты проверяют сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в Чертановском районном суде Москвы", — рассказал собеседник агентства.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
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Происшествия , Пожары , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Москва
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