В Москве «заминировали» Чертановский районный суд 

Анонимное сообщение о взрывном устройстве поступило в Чертановский районный суд Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Специалисты проверяют сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в Чертановском районном суде Москвы", — рассказал собеседник агентства.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".