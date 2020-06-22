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Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу, сообщили СМИ 

РИА Новости 34 минуты назад
Москвичка заперла пятерых детей и уехала на дачу
Фото: РИА Новости
В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, 17 июня жительница столицы оставила дома троих мальчиков в возрасте двух, трех и девяти лет, а также двух девочек-близняшек 2007 года рождения. Только 20 июня соседи услышали крики о помощи. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Мать детей на протяжении трех дней находилась на даче в Можайском районе.
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Происшествия , МЧС , РЕН ТВ , Москва
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