Москвичка заперла пятерых детей и уехала на дачу

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Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, 17 июня жительница столицы оставила дома троих мальчиков в возрасте двух, трех и девяти лет, а также двух девочек-близняшек 2007 года рождения. Только 20 июня соседи услышали крики о помощи. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС . Мать детей на протяжении трех дней находилась на даче в Можайском районе.

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