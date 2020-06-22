В Сочи найдены боеприпасы времен ВОВ 

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Отмечается, что подозрительные предметы были обнаружены в Лазаревском районе Сочи.

Сотрудники инженерно-технического отделения сочинского ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю провели обследование предметов, конструктивно схожих с боеприпасами.

"Взрывотехники Росгвардии установили, что перед ними тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны… Росгвардейцы передали сотрудникам полиции все найденные боеприпасы, которые после проведения экспертизы будут уничтожены в безопасном месте", — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть из найденных боеприпасов, общей массой 11 килограммов, оказалась разрушена и опасности не представляет.