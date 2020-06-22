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В Сочи найдены боеприпасы времен ВОВ 

РИА Новости 2 часа назад
В Сочи найдены боеприпасы времен ВОВ
Фото: РИА Новости
Обходчики железнодорожных путей в Сочи обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Отмечается, что подозрительные предметы были обнаружены в Лазаревском районе Сочи.
Сотрудники инженерно-технического отделения сочинского ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю провели обследование предметов, конструктивно схожих с боеприпасами.
"Взрывотехники Росгвардии установили, что перед ними тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны… Росгвардейцы передали сотрудникам полиции все найденные боеприпасы, которые после проведения экспертизы будут уничтожены в безопасном месте", — говорится в сообщении.
Уточняется, что большая часть из найденных боеприпасов, общей массой 11 килограммов, оказалась разрушена и опасности не представляет.
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Происшествия , Росгвардия , Краснодарский Край , Сочи
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