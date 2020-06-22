Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП 

Михаил Ефремов перед аварией выпил более 300 граммов водки. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев «Московскому комсомольцу».
По словам защитника, до поездки Ефремов пил водку с друзьями, потом пошел в бар, чтобы выпить еще, но ему отказали. На этой почве у артиста произошел конфликт с сотрудниками заведения — Ефремов «рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение».
При этом Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать в Институт скорой помощи имени Склифосовского, куда госпитализировали тещу его друга — народного артиста с Украины, имя которого он назвать отказался.
«Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью», — пояснил адвокат.
Ранее Пашаев говорил, что в день аварии у Ефремова умер близкий друг, поэтому он напился и сел за руль. Комментируя новую версию, адвокат заявил, что в первый раз неправильно понял своего подзащитного.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.