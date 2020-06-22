Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП 

По словам защитника, до поездки Ефремов пил водку с друзьями, потом пошел в бар, чтобы выпить еще, но ему отказали. На этой почве у артиста произошел конфликт с сотрудниками заведения — Ефремов «рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение».

При этом Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать в Институт скорой помощи имени Склифосовского, куда госпитализировали тещу его друга — народного артиста с Украины, имя которого он назвать отказался.

«Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью», — пояснил адвокат.

Ранее Пашаев говорил, что в день аварии у Ефремова умер близкий друг, поэтому он напился и сел за руль. Комментируя новую версию, адвокат заявил, что в первый раз неправильно понял своего подзащитного.