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Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией 

РИА Новости 10 минут назад
Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП
Фото: РИА Новости
Перед тем как сесть за руль, Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки, рассказал "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
"Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение", — заявил юрист.
Он также уточнил, почему Ефремов решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ефремов сел пьяным за руль ради друга из Украины
На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий. По его словам, в день аварии Ефремову позвонил друг из Украины, известный артист, который попросил его съездить в больницу, куда госпитализировали мать его сожительницы.
"Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью. <…> Нужно было договориться с врачами. Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти", — сказал Пашаев.
Юрист отметил, что изначально неправильно понял слова Ефремова, поэтому и озвучил неверную версию произошедшего.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
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