Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП

Перед тем как сесть за руль, Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки, рассказал "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.

"Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение", — заявил юрист.

Он также уточнил, почему Ефремов решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий. По его словам, в день аварии Ефремову позвонил друг из Украины, известный артист, который попросил его съездить в больницу, куда госпитализировали мать его сожительницы.

"Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью. <…> Нужно было договориться с врачами. Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти", — сказал Пашаев.

Юрист отметил, что изначально неправильно понял слова Ефремова, поэтому и озвучил неверную версию произошедшего.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.