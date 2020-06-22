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Минкульт отказался давать оценку делу «Седьмой студии» 

РИА Новости 2 часа назад
Минкульт отказался давать оценку делу «Седьмой студии»
Фото: РИА Новости
Министерство культуры РФ считает некорректным давать оценочные суждения в деле "Седьмой студии", пока оно находится в производстве, признание или непризнание экспертизы является компетенцией суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.
"Министерство культуры является потерпевшей стороной по данному уголовному делу. Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда", — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.
"Процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства озвучивает позицию по данному уголовному делу. Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным", — добавили в ведомстве.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа". Самое строгое наказание, шесть лет колонии, обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ считает организатором махинации. Продюсеру Алексею Малобродскому обвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года. Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , СКР , РИА Новости
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