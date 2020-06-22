Минкульт отказался давать оценку делу «Седьмой студии» 

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Министерство культуры РФ считает некорректным давать оценочные суждения в деле "Седьмой студии", пока оно находится в производстве, признание или непризнание экспертизы является компетенцией суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Министерство культуры является потерпевшей стороной по данному уголовному делу. Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.

"Процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства озвучивает позицию по данному уголовному делу. Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным", — добавили в ведомстве.