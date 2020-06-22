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СМИ: учебный самолет разбился в Турции 

ТАСС 1 час назад
Учебный самолет разбился в Турции
Фото: Википедия
Учебный самолет потерпел крушение во время испытаний в Турции. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.
Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с мск) в районе Бейпазары провинции Анкара. В кабине самолета находились два пилота. Их состояние оценивается как хорошее, они направлены в больницу для осмотра.
Между тем, на место аварии прибыло большое количество медработников, спасателей и полицейских, отметило агентство.
Это был испытательный полет учебного самолета нового поколения Hurkus — разработки турецкой авиастроительной компании TUSAS. Специалисты проведут расследование для выяснения причин крушения, заявили представители компании.
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Происшествия , В мире , Анкара , Турция
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