Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17

Россия должна войти в Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила нидерландский адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17), как сообщал «Рамблер», был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в 2014 году. ССГ вела официальное расследование произошедшего. В ее состав входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

Тен Дуссхате представляет интересы Пулатова. В ходе сегодняшних судебных слушаний она напомнила, что в 2015 году Россия сделала попытку присоединиться к ССГ, но нидерландская прокуратура отклонила ее запрос.