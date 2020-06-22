Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17

Россия должна войти в Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила нидерландский адвокат Сабине тен Дуссхате.
«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17), как сообщал «Рамблер», был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в 2014 году. ССГ вела официальное расследование произошедшего. В ее состав входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
Тен Дуссхате представляет интересы Пулатова. В ходе сегодняшних судебных слушаний она напомнила, что в 2015 году Россия сделала попытку присоединиться к ССГ, но нидерландская прокуратура отклонила ее запрос.
«Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ», — подчеркнула юрист и назвала вхождение представителей России в состав группы важным моментом.