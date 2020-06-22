Россиянин пришел в городскую администрацию и умер

Все новости на карте

Мужчина скончался в здании администрации Магнитогорска . Об этом в ее пресс-службе сообщили изданию «Знак».

Сегодня 32-летний мужчина пришел в отдел кадров магнитогорской мэрии, чтобы подать документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя управления спорта города.

В здании он почувствовал недомогание. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Ее причина в настоящее время устанавливается.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в возрасте 58 лет по причине прогрессировавшей тяжелой сердечно-сосудистой недостаточности, сформировавшейся после обширного инфаркта и осложнявшейся двусторонней пневмонией и нарушением функционирования внутренних органов.

Политик умер в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Заместитель главного врача медицинского учреждения Раиса Конашкова заверила, что ради спасения его жизни в НМИЦ применялись лучшие методы и препараты.