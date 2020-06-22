День освобождения рабов омрачился массовыми убийствами 

Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском городе Шарлотте. Об этом сообщает местный телеканал WBTV.
19 июня, как сообщал «Рамблер», в США отмечался День освобождения рабов. Вчера вечером сотни людей собрались на одной из улиц Шарлотта, штат Северная Каролина, по этому случаю.
В какой-то момент одного из участников мероприятия сбил автомобиль. Он сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники прибыли на место происшествия. В этот момент там началась стрельба. В результате нее два человека погибли, семеро были ранены.
Позже еще пять человек пострадали в результате наезда автомобиля. Некоторые из пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.
По версии правоохранительных органов, стрельбу вели несколько человек. Подозреваемые в совершении преступления пока не были задержаны.
15 июня на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галиев открыл стрельбу по инспекторам Дорожно-патрульной службы (ДПС) капитану Сергею Крылову и старшему лейтенанту Алексею Пояркову.
16 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил наградить Крылова и Пояркова медалями «За отличие в охране общественного порядка». В тот же день ведущий и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов заявил, что в России, в отличие от США, полицейские — герои, а не бесправные терпилы.