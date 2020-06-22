День освобождения рабов омрачился массовыми убийствами 

Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском городе Шарлотте. Об этом сообщает местный телеканал WBTV.

19 июня, как сообщал «Рамблер», в США отмечался День освобождения рабов. Вчера вечером сотни людей собрались на одной из улиц Шарлотта, штат Северная Каролина, по этому случаю.

В какой-то момент одного из участников мероприятия сбил автомобиль. Он сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники прибыли на место происшествия. В этот момент там началась стрельба. В результате нее два человека погибли, семеро были ранены.

Позже еще пять человек пострадали в результате наезда автомобиля. Некоторые из пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

По версии правоохранительных органов, стрельбу вели несколько человек. Подозреваемые в совершении преступления пока не были задержаны.