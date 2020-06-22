Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День освобождения рабов омрачился массовыми убийствами 

Артём Кульша 49 минут назад
День освобождения рабов омрачился массовыми убийствами
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском городе Шарлотте. Об этом сообщает местный телеканал WBTV.
19 июня, как сообщал «Рамблер», в США отмечался День освобождения рабов. Вчера вечером сотни людей собрались на одной из улиц Шарлотта, штат Северная Каролина, по этому случаю.
В какой-то момент одного из участников мероприятия сбил автомобиль. Он сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники прибыли на место происшествия. В этот момент там началась стрельба. В результате нее два человека погибли, семеро были ранены.
Позже еще пять человек пострадали в результате наезда автомобиля. Некоторые из пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.
По версии правоохранительных органов, стрельбу вели несколько человек. Подозреваемые в совершении преступления пока не были задержаны.
15 июня на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галиев открыл стрельбу по инспекторам Дорожно-патрульной службы (ДПС) капитану Сергею Крылову и старшему лейтенанту Алексею Пояркову.
16 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил наградить Крылова и Пояркова медалями «За отличие в охране общественного порядка». В тот же день ведущий и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов заявил, что в России, в отличие от США, полицейские — герои, а не бесправные терпилы.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Комментарии
Происшествия , В мире , Сергей Крылов , Владимир Колокольцев , Алексей Поярков , Кирилл Клейменов , ГИБДД , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт ответ Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ
Раскрыт ответ Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В российском городе произошла массовая уличная драка
В российском городе произошла массовая уличная драка
Видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Загадочный самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный самолет-"невидимка" попал на видео
Армия
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
00:17
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение