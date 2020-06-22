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Россияне упали в обрыв на параплане в Сочи 

Артём Кульша и ещё 2 3 часа назад
Россияне упали в обрыв на параплане в Сочи
Фото: ТАСС
Турист и инструктор упали в обрыв на параплане в Сочи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент имел место на выходных на одном из горнолыжных курортов в окрестностях поселка Красная поляна, который входит в состав города Сочи. 38-летний мужчина захотел полетать на параплане с инструктором и заплатил за это от пяти до семи тысяч рублей.
Турист и 35-летний инструктор взяли разбег вниз по склону горы, взлетели и вскоре упали в обрыв. В результате падения турист получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Инструктор получил многочисленные травмы и также был доставлен в больницу. Полиция инициировала проведение проверки по факту произошедшего.
По информации телеграм-канала Life Shot, пострадавшие мужчины получили множественные переломы и сотрясение мозга. Один из них в настоящее время находится в коме. На видеозаписи инцидента, которую опубликовал канал, видно, что турист и инструктор упали с высоты в несколько десятков метров.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 16-летняя французская альпинистка Люси Дуади упала со скалы в Альпах во время занятия скалолазанием в коммуне Кроль на юго-востоке Франции и скончалась.
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Происшествия , Сочи
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