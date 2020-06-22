Портрет Сталина стал причиной смерти москвича

Житель Москвы погиб, пытаясь украсить свой подъезд портретом советского лидера Иосифа Сталина, пишет Комсомольская правда.

Инцидент произошел в подъезде дома на Борисовском проезде. 64-летний мужчина отправился на лестничную клетку со стремянкой и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи. Однако, уже вешая изображение Сталина на гвоздь, он оступился, потерял равновесие и упал со стремянки. С серьезными повреждениями головы он был доставлен в больницу, где врачи в течение нескольких недель пытались спасти его жизнь.

Помочь пенсионеру не удалось — он скончался от полученных травм, рассказал изданию источник в медицинской сфере. По его словам, у пациента была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и кровоизлияния.

Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, при каких обстоятельствах он получил такие травмы. Женщина рассказала обо всем сотрудникам полиции. В данный момент ведется расследование, выясняются детали произошедшего.

Ранее стало известно о пассажирке такси в Москве, которая набросилась на водителя и стала его избивать из-за недостающих в сдаче 20 рублей. Мужчине пришлось обратиться в травмпункт.