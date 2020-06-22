Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики 

Вести Подмосковья 1 час назад
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Фото: РИА Новости
Татьяна Бронзова сделала сенсационное заявление по поводу возможной причины гипотетической наркозависимости Михаила Ефремова. Об этом супруга Бориса Щербакова рассказала журналистам НТВ.
Обсуждение смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова пока не прекращается. На эту тему высказались не только близкие актера, но и те, кто с ним лично не знаком. Татьяна Бронзова видит свою версию в случившемся.
В крови Ефремова а день ДТП был обнаружен не только алкоголь. В этот злополучный вечер артист употреблял не только горячительные напитки, но и дегустировал каннабиноиды и кокаин. Во всем случившемся Борзова винит не столько Михаила Олеговича, сколько его бывшую жену Ксению Качалину. Якобы с появлением этой женщины в жизни артиста все пошло наперекосяк.
Ксения Качалина сейчас тяжело переживает инцидент с бывшим супругом. Известно, что у нее были проблемы с алкоголем, но в данный момент ситуация усугубилась. Женщина заперлась в своей квартире и полностью предалась вредной привычке.
Бронзова уверена, что Ефремов — хронический алкоголик. Артист даже пережил несколько кодировок. Все невзгоды в жизни Михаила Татьяна перекладывает на плечи его экс-супруги. Якобы та должна была разобраться с его вредными привычками и искоренить их, а не поддерживать тягу великого актера к спиртному.
Бронзова сообщила журналистам, что Качалина — не просто алкоголичка, но и наркоманка. Татьяна очень радовалась, когда Михаил расстался с Ксенией. Она полагала, что артист сможет встать на правильную дорожку. К сожалению, расставание с Качалиной не помогло.
Сама Качалина ранее высказывалась относительно своей зависимости. Женщина утверждала, что у нее постоянно болит голова, стоит ей завязать с вредными привычками. Врачи пытались помочь Ксении, но все безрезультатно.
В данный момент Качалина не пускает в квартиру свою дочь от Ефремова Анну-Марию. Девушка мечтает взять мать под опеку. Она уже решает этот вопрос со своим адвокатом. Качалина устроила в своей квартире настоящий притон. Соседи страдают от соответствующих запахов. Ксении определенно нужна помощь. Если Ефремова посадят в тюрьму, женщина останется без средств к существованию.
Качалину при этом, судя по всему, все устраивает. Она не готова бросить пить, курить и мусорить. Женщина в курсе того, что ее дочь может стать ее опекуном.
Журналисты, кстати, предлагали Анне-Марии помощь в лечении матери. Они взамен просили немного информации о семье девушки, в частности, об отце. Анна-Мария отказалась. Она считает, что если бы кто-то мог помочь ее маме, то сделал бы это уже давно.
Дочь Ефремова уже занялась поиском реабилитационных центров и способов разобраться с юридическими тонкостями опекунства над зависимым человеком. Сама Анна-Мария уже несколько месяцев не работает. Но у нее есть накопления. Она хотела помочь семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с ее отцом. Вероятно, девушка связалась с родственниками умершего, но не стала этого афишировать.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Вести Подмосковья: последние новости
В Мытищах девушка повесилась на заборе школы В Мытищах девушка повесилась на заборе школы Эксперты сочли Михаила Ефремова вменяемым Эксперты сочли Михаила Ефремова вменяемым На юге Москвы женщина зарезала двух собутыльников На юге Москвы женщина зарезала двух собутыльников
Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Борис Щербаков , Татьяна Бронзова , Ксения Качалина , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
00:11
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
Армия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
00:17
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение