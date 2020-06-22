Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики 

Обсуждение смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова пока не прекращается. На эту тему высказались не только близкие актера, но и те, кто с ним лично не знаком. Татьяна Бронзова видит свою версию в случившемся.

В крови Ефремова а день ДТП был обнаружен не только алкоголь. В этот злополучный вечер артист употреблял не только горячительные напитки, но и дегустировал каннабиноиды и кокаин. Во всем случившемся Борзова винит не столько Михаила Олеговича, сколько его бывшую жену Ксению Качалину . Якобы с появлением этой женщины в жизни артиста все пошло наперекосяк.

Ксения Качалина сейчас тяжело переживает инцидент с бывшим супругом. Известно, что у нее были проблемы с алкоголем, но в данный момент ситуация усугубилась. Женщина заперлась в своей квартире и полностью предалась вредной привычке.

Бронзова уверена, что Ефремов — хронический алкоголик. Артист даже пережил несколько кодировок. Все невзгоды в жизни Михаила Татьяна перекладывает на плечи его экс-супруги. Якобы та должна была разобраться с его вредными привычками и искоренить их, а не поддерживать тягу великого актера к спиртному.

Бронзова сообщила журналистам, что Качалина — не просто алкоголичка, но и наркоманка. Татьяна очень радовалась, когда Михаил расстался с Ксенией. Она полагала, что артист сможет встать на правильную дорожку. К сожалению, расставание с Качалиной не помогло.

Сама Качалина ранее высказывалась относительно своей зависимости. Женщина утверждала, что у нее постоянно болит голова, стоит ей завязать с вредными привычками. Врачи пытались помочь Ксении, но все безрезультатно.

В данный момент Качалина не пускает в квартиру свою дочь от Ефремова Анну-Марию. Девушка мечтает взять мать под опеку. Она уже решает этот вопрос со своим адвокатом. Качалина устроила в своей квартире настоящий притон. Соседи страдают от соответствующих запахов. Ксении определенно нужна помощь. Если Ефремова посадят в тюрьму, женщина останется без средств к существованию.

Качалину при этом, судя по всему, все устраивает. Она не готова бросить пить, курить и мусорить. Женщина в курсе того, что ее дочь может стать ее опекуном.

Журналисты, кстати, предлагали Анне-Марии помощь в лечении матери. Они взамен просили немного информации о семье девушки, в частности, об отце. Анна-Мария отказалась. Она считает, что если бы кто-то мог помочь ее маме, то сделал бы это уже давно.